Varazze (Savona) – Chiusa la strada del Deserto per pericolo frana. I sensori posizionati per monitorare i movimenti franosi hanno fatto scattare i semafori che segnalano potenziali smottamenti e l’emergenza si è attivata con la chiusura della strada.

Secondo il Comune di Varazze i sensori presenti sulla zona oggetto del movimento franoso hanno registrato spostamenti significativi che comportano il superamento di soglie di guardia per cui è necessario chiudere prudenzialmente la strada in attesa delle necessarie verifiche tecniche”.

La viabilità è quindi interrotta prima della località “Fonda”. Occorre quindi passare da Sciarborasca per recarsi oltre il tratto interessato dalla chiusura.