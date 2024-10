Pigna (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nel crollo parziale che ha interessato un edificio disabitato nel piccolo centro dell’alta Val Nervia.

Intorno alle 4 della scorsa notte i residenti della località Buggio sono stati risvegliati di soprassalto dal forte rumore del crollo.

Fortunatamente la parte di edificio crollata era disabitata e nessuno è rimasto travolto dal cedimento.

Sul posto sono comunque arrivati i vigili del fuoco per verificare che non ci fosse nessuno tra i detriti e si è decisa l’evacuazione precauzionale di un edificio vicino.

I residenti sono stati trasferiti in sicurezza.

Questa mattina i tecnici comunali verificheranno le condizioni degli immobili e la stabilità di quanto rimasto in piedi e se un eventuale nuovo cedimento potrebbe interessare anche gli edifici vicini.

Se non ci saranno pericoli, le persone evacuate potranno tornare nella loro abitazione.

Il crollo dell’edificio ha parzialmente interessato anche la strada sottostante.