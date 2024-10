Genova – Orari speciali, con luci e rumori attenuati, stanze relax dove ritrovare la tranquillità e, in genere, la preparazione all’accoglienza di persone con neurodivergenze come l’autismo.

IKEA Italia introduce le Quiet Hours (ore di quiete) all’interno del punto vendita di Genova e mette a disposizione dei visitatori una apposita “stanza relax” accessibile in ogni momento, dove trovare tranquillità in caso di situazioni di sovraccarico sensoriale.

Le Quiet Hours saranno attive ogni mercoledì dalle 17.00 alle 20.00: in questa finestra temporale saranno adottati accorgimenti finalizzati a ridurre le sollecitazioni sonore per permettere a chi è particolarmente sensibile ai rumori e agli stimoli uditivi, come chi ha una neurodivergenza, di sperimentare un ambiente sereno.

Infatti, nel giorno e nella fascia oraria indicati, i negozi interverranno sull’eliminazione di musica e annunci vocali, così come su quella di mezzi meccanici che possano essere di disturbo.

Ikea, inoltre, è il primo retailer in Italia ad ospitare la Stanza Relax, ovvero uno spazio allestito ad hoc per accogliere anche le persone con neurodivergenze durante la loro visita in negozio.

Posizionata al piano terra del punto vendita vicino all’ingresso, questa stanza sarà a disposizione dei visitatori in ogni momento della giornata, arredata appositamente per garantire una permanenza in tutta sicurezza grazie all’adozione di accorgimenti specifici. Nell’orario dedicato alle Quiet Hours, anche all’interno di questa stanza saranno eliminati gli annunci vocali e la musica.

“La missione di IKEA è creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone e, spinti da questo, abbiamo voluto incontrare anche le necessità e le aspettative delle persone con neurodivergenze introducendo le Quiet Hours e le Stanze Relax nel punto vendita di Genova – dichiara Marco Baretto, Market Manager IKEA Genova – continueremo ad impegnarci per offrire ai nostri clienti un’esperienza confortevole all’interno dei nostri negozi e che li faccia sentire come ‘a casa’”.

Dopo una fase pilota che ha interessato gli store del Lazio e della Lombardia, l’iniziativa è stata estesa a tutti i 22 negozi IKEA in Italia ed è stata realizzata proprio con il supporto delle due ANGSA regionali (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo), che grazie alla loro preziosa consulenza sul campo hanno reso possibile l’adozione delle misure necessarie all’implementazione del progetto.