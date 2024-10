Savona – Sono ancora pesanti le ripercussioni sia sul traffico autostradale che su quello ferroviario a seguito della forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha colpito il territorio regionale.

Un tratto di A6, quello compreso tra il casello autostradale di Altare e quello di Millesimo, risulta chiuso da questa notte a causa di una frana che ha parzialmente invaso la carreggiata. Fortunatamente, lo smontamento non ha coinvolto alcun veicolo e, di conseguenza, non si registrano persone rimaste ferite. Sul posto i tecnici che si sono messi al lavoro per riportare la situazione alla normalità: al momento non si conoscono i tempi di riapertura del tratto interessato.

I problemi riguardano anche la linea ferroviaria. Al momento il traffico sulle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria risulta bloccato all’altezza di San Giuseppe di Cairo a seguito dell’esondazione del Bormida. Anche in questo caso, sono sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici.