Il Brugnato 5Terre Outlet Village assume e dedica una giornata, quella di mercoledì 6 novembre, ai colloqui per la selezione di nuove figure da inserire negli organici degli store del centro.

Le posizioni aperte a Brugnato al momento sono 14 e le figure ricercate sono store manager, addetti alla vendita ed alla ristorazione, con e senza esperienza.

I colloqui avverranno in modalità “speed date”, guidati direttamente da area manager e referenti delle risorse dei brand presenti all’interno di Brugnato 5Terre Outlet Village aderenti all’iniziativa, che avranno ciascuno una postazione dedicata dove riceveranno e intervisteranno i candidati.

Per poter partecipare alle selezioni è sufficiente registrarsi all’interno dell’area dedicata del portale infojobs https://www.infojobs.it/lavoro-talentdaybrugnato/.

Una volta effettuata l’iscrizione i candidati riceveranno la convocazione e tutte le informazioni utili a prendere parte ai colloqui.