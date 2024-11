Diano Marina (Imperia) – Linea ferroviaria Genova – Ventimiglia interrotta all’altezza di una galleria nei pressi di Diano Marina a causa di un incidente mortale che ha visto travolta una donna.

La tragedia è avvenuta attorno alle 14 quando un treno in transito ha avvistato la donna accanto ai binari e non ha fatto a tempo a frenare, travolgendola.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o altro ma il traffico ferroviario si è fermato per consentire le operazioni di soccorso, purtroppo ormai inutili, e poi la rimozione del cadavere e i rilievi delle forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed il personale sanitario del 118 ma per la donna non c’era più nulla da fare

Il traffico ferroviario è bloccato.