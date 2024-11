Genova – Ha camminato a piedi per 234 giorni, percorrendo oltre 6.500 chilometri, da Prà a Capo Nord, per raccogliere fondi per attivare un progetto di avviamento allo sport e terapia per bambini e ragazzi con sindrome dello spettro autistico. Il camminatore della solidarietà Massimo Pedersoli verrà ricevuto oggi a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, al rientro dallo straordinario viaggio che lo ha portato a piedi in Norvegia, nel punto più a Nord d’Europa.

Pedersoli ha compiuto la sua incredibile avventura, inserita nel programma degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, per sensibilizzare sul tema dell’autismo e promuovere una raccolta fondi a sostegno del progetto “Goccia dopo Goccia” ospitato alle piscine di Genova Pra’ e consistente in una terapia multisistemica in acqua curata dall’associazione Il Cucciolo rivolta a una trentina di bambine e bambini fragili di età compresa tra i 2 e i 15 anni.