Airole (Imperia) – Incidente mortale, nella notte, lungo la strada statale 20. Nell’impatto, avvenuto all’interno della galleria Cima di Rovere ha perso la vita un 60enne alla guida della sua vettura.

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 2,30 della scorsa notte quando la vettura sulla quale viaggiava la vittima ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento e si è schiantata contro le pareti della galleria.

L’uomo alla guida è stato sbalzato all’esterno del veicolo che ha poi preso fuoco.

L’allarme è scattato quasi subito e ha portato sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato soccorso ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano, è deceduto a caua della gravi ferite riportate nell’impatto e nel successivo sbalzo fuori dalla vettura.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme divampate sull’auto e poi bonificato l’area consentendo la riapertura della galleria e della strada.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che, al momento, vede coinvolto solo un veicolo.