Ventimiglia (Imperia) – Ha riaperto questa mattina, dopo due mesi e mezzo di chiusura, il mercato coperto gravemente danneggiato il primo di settembre, da un incendio su cui si sta ancora indagando.

Riaprono i box per la vendita al dettaglio tranne quello dove si è materialmente scatenato l’incendio e che è ancora sotto sequestro da parte della Magistratura che indaga su quanto avvenuto.

Una corsa contro il tempo per ripristinare i locali, adeguarli alle misure anti incendio e di sicurezza che sono cambiate e per ridare alla cittadina di frontiera quel punto di vendita ormai divenuto parte integrante del “panorama” anche sotto il profilo del richiamo turistico.