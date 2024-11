Milano – E’ stato scarcerato dopo 36 ore di detenzione l’influencer genovese Alessandro Basciano, accusato dalla ex moglie Sophie Codegoni di stalking e arrestato nei giorni scorsi dopo le denunce della giovane modella e influencer. A rivedere la prima decisione il giudice dopo aver esaminato le carte e dopo aver ascoltato la posizione del fermato e la linea difensiva preparata dal suo avvocato.

Secondo il giudice i messaggi mostrati dalla presunta vittima sono certamente “connotati da scompostezza verbale e da espressioni irriguardose” ma sarebbe – secondo il magistrato – “poco credibile che la Codegoni vivesse in costante stato di ansia e di paura”, condizione prevista invece dalla Legge per autorizzare e prevedere la carcerazione.

Certamente una vicenda complessa e delicata che verrà decisa nelle aule di un Tribunale ma con il presunto stalker libero o quantomeno non recluso in carcere.

Basciano ha subito pubblicato la decisione del giudice sui social a dimostrazione della sua posizione e dividendo ancora il pubblico nelle due opposte fazioni.

Genovese di nascita, 35 anni, Basciano si trasferisce giovanissimo per seguire una carriera da Dj e da modello ma poi debutta in Tv con il programma di Maria De Filippo “Uomini e Donne” come corteggiatore.

Diviene poi “tentatore” nel programma Temptation Island ed infine entra nella “casa” del Grande Fratello Vip dove conosce e si innamora di Sophie Codegoni che sposa una volta uscito. La nascita di una bambina suggella un amore che scatena i fan e i follower.

Poi purtroppo qualcosa “va storta” e come tante coppie, anche quella di Basciano e Codegoni va in crisi e si separa.

Da quel momento, secondo la giovane, inizia un calvario di comportamenti inappropriati che lei denuncia come stalking e si arriva all’arresto di Basciano e alla sua successiva scarcerazione.