Genova – Un altra mattinata infernale per il traffico della zona di Quezzi e di Marassi, a causa del cantiere aperto da giorni in fondo a corso Sardegna, dove converge il flusso di auto che scende da Marassi Alta e da Quezzi.

Il cantiere riduce ad un’unica corsia il passaggio verso corso De Stefanis e corso Sardegna e il traffico già congestionato in situazioni normali, impazzisce.

Code lunghissime si formano già nelle prime ore del mattino e gli incroci, privi di sorveglianza della polizia locale, diventano “terra di nessuno”.

Una situazione che è pesante da giorni e diventa caos totale nelle giornate di pioggia in cui il numero della auto in circolazione raddoppia.

Automobilisti e residenti si domandano come mai non ci siano almeno gli agenti della polizia locale a cercare di regolare – per quanto possibile – il caos di questi giorni.