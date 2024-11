Genova – Tornano le misteriose esplosioni in ValBisagno e dalle alture di Marassi e Quezzi arrivano le segnalazioni di due “scoppi” molto forti, avvenute in rapida successine, intorno alle 17,15, seguiti da una terza esplosione pochi minuti dopo.

Ancora una volta i colpi, certamente forti esplosioni, sono state udite in diverse zone e sembrano provenire dalla zona del Biscione o forse dalla Cava di Forte Ratti

C’è chi tira in ballo il Capodanno che si avvicina, chi le bombe residuato bellico trovate nell’ex caserma Gavoglio e che, però, erano state annunciate nella zona della Valvarenna, in tutt’altra parte della città.

Altri ancora segnalano l’attività di alcuni “buontemponi” che da mesi si prenderebbero gioco di ogni controllo e delle forze dell’ordine che pure sono sulle loro tracce.

Forti esplosioni sono infatti segnalate ad intervalli più o meno regolari da mesi e sempre nella stessa area.