Genova – Ha cenato in un locale di cucina etnica e poi ha cercato di rubare l’incasso. Movimentato episodio, ieri sera, in via Cornigliano, dove gli agenti di polizia che stavano eseguendo controlli per le numerose segnalazioni di irregolarità e illeciti che da tempo segnano il territorio, sono intervenuti fermando un giovane di 21 anni.

Il ragazzo, dopo aver consumato la cena all’interno di una kebabberia, si è diretto verso la cassa e ha tentato di aprirla per prendere il denaro contenuto. Il proprietario del locale si è accorto del tentativo ed è intervenuto e subito il malvivente ha lo ha minacciato con una bottiglia di vetro e lo ha colpito su una spalla con l’oggetto che è andato in frantumi.

Nel tentativo di fuggire, il ragazzo ha preso alcuni sgabelli e li ha scagliati contro il negoziante.

Al loro arrivo, gli agenti sono riusciti a porre fine all’azione aggressiva del ragazzo che, dopo esser stato condotto in Questura, è stato associato al carcere di Marassi a disposizione del magistrato.