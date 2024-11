Genova – Controlli notturni della polizia nell’area della Fiumara di Sampierdarena dove, intorno alle 20.30 gli agenti hanno perlustrato i giardini esterni al centro commerciate a seguito di numerose e ripetute segnalazioni di residenti che lamentano la presenza di spaccio e consumatori di droga.

Durante i controlli sono stati verificate diverse persone e, con l’ausilio dei cani antidroga, sono state rinvenute alcune dosi di cocaina nascoste.

Due giovani, seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo sanzionati per uso personale di sostanze stupefacenti.

A carico di uno dei due, inoltre, è emerso un ordine di rintraccio per ricettazione.