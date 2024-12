Genova – Non ce l’ha fatta il pensionato 90enne travolto ieri mentre attraversava la strada a Voltri, nell’estremo ponente genovese ed ennesimo pedone vittima della strada nel capoluogo ligure.

L’anziano è deceduto all’ospedale San Martino senza essersi più ripreso dal fortissimo trauma cranico riportato nella caduta.

Ieri l’anziano stava attraversando la strada all’altezza della caserma dei carabinieri, in via Don Giovanni Verità, nel cuore di Voltri, quando è stato centrato in pieno dall’auto condotta da un 32enne che stava svoltando.

L’anziano è stato sbalzato a terra ed ha battuto violentemente la testa sull’asfalto riportando un brutto trauma cranico e diverse lesioni.

Subito soccorso, il pedone ferito è stato trasferito in condizioni molto gravi, in codice rosso, nell’ospedale San Martino dove i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Sotto choc il 32enne che guidava l’auto e che è stato sottoposto al test per rilevare alcol e sostanze stupefacenti che non ha dato alcun risultato di positività.

Resta da capire cosa abbia causato l’incidente mentre si allunga la lista delle persone che perdono la vita sulle strade della città nonostante l’installazione di semafori intelligenti e telecamere che evidentemente non possono sorvegliare ogni incrocio e non sembrano aver limitato il numero delle vittime.