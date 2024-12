Varazze (Savona) – Grave incidente fortunatamente senza feriti gravi, ieri sera, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare nel tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 ed ha causato il blocco del traffico per le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Più serie, invece, le conseguenze per il traffico con lunghe code e rallentamenti che si sono risolti solo alla rimozione dei veicoli incidentati.