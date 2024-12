Genova – La Marinella di Nervi non riaprirà neppure per Natale. Ennesimo slittamento della riapertura per lo storico edificio in ristrutturazione ormai da anni sulla passeggiata Anita Garibaldi. Il locale aveva accennato una riapertura la scorsa estate ma a luglio, con il caldo e le ferie estive incombenti, era scattata la nuova chiusura tra la delusione di tanti che avevano preso a frequentarla apprezzando la splendida terrazza, il locale ristrutturato e riportato ai fasti di un tempo e un pò meno le polemiche sulla decisione della proprietà di riservare alla parte esterna la presenza di cani. Da allora, però, la struttura è rimasta chiusa suscitando molta curiosità ed ora anche qualche “preoccupazione”.

A chi chiedeva spiegazioni era stato detto, ancora una volta, che erano in corso lavori interni e che la riapertura sarebbe avvenuta entro fine anno. Ora i dubbi tornano a crescere e sembra che il nuovo “traguardo” sia stato fissato alla primavera prossima quando ad essere inaugurato sarà l’intero complesso, con Bar, Ristorante e albergo di lusso. L’avvio della struttura intera potrebbe essere decisivo per una partenza corretta e in linea con le aspettative di chi ha investito moltissimo e continua a farlo.

I rumors, nel quartiere, però, parlano di costi di ristrutturazione cresciuti in modo molto rilevante e di “attesa” per la possibile approvazione e cantierizzazione del discusso progetto per la realizzazione di una diga soffolta a protezione della scogliera martoriata dai colpi delle mareggiate e continuamente messa “a rischio” di danni ulteriori alla Marinella.

La diga, però, sarebbe a carico della collettività e inoltre dovrebbe essere realizzata proprio su una prateria di posidonia oceanica, pianta sottomarina vitale per l’ecosistema marino e quindi particolarmente tutelata da vincoli ambientali. Difficile quindi che il progetto venga approvato, soprattutto perché sarebbe a tutela di un’impresa privata.

L’attesa dei genovesi e dei tanti amanti della Marinella prosegue ancora e alimenta le discussioni sui social.