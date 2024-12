Genova – E’ un 40enne genovese il paziente ricoverato in terapia intensiva e costretto a respirare con la ventilazione forzata dai macchinari cui è collegato che suscita preoccupazione all’ospedale San Martino. L’uomo non aveva particolari problemi di salute escludendo un leggero sovrappeso ed una alterazione della pressione sanguigna per la quale assume un farmaco specifico da qualche tempo. Eppure ha sviluppato una fortissima reazione al virus influenzale che sta circolando in questi giorni e che dovrebbe toccare il picco dei contagi proprio nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno e per la quale i medici consigliano da tempo adeguata vaccinazione preventiva.

Il caso è seguito anche dall’infettivologo Matteo Bassetti che l’ha definito “il caso di influenza più grave dell’anno”.

L’uomo ricoverato ha subito un forte interessamento polmonare e respiratorio ed è stato necessario il ricovero e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva a causa delle difficoltà respiratorie che, alla fine, hanno convinto i medici a passare all’intubazione e alla respirazione controllata.

Un caso fortunatamente isolato ma che spinge i medici a consigliare, ancora una volta, in special modo i soggetti deboli come anziani e persone con malattie croniche, a procedere alla vaccinazione anti influenzale.