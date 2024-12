Genova – Cinque settimane di disagi per gli automobilisti che sono soliti percorrere l’Autostrada A12 uscendo al casello di Genova Nervi, arrivando da levante. A partire dalle ore 22:00 di lunedì 9 dicembre, infatti, è stata predisposta la chiusura della rampa di uscita di Genova Nervi per coloro che stanno percorrendo l’A12 in direzione Genova. La riapertura dovrebbe verificarsi alle ore 6:00 di sabato 11 gennaio.

Secondo quanto riportato da Autostrade, la chiusura si rende necessaria per alcune attività di manutenzione programmate nell’ambito dell’ammodernamento della rete. Nello specifico, dovrebbero essere riqualificati circa 500 metri di barriere comprese quelle del cavalcavia.

I percorsi alternativi suggeriti sono l’uscita al casello di Recco oppure quella al casello di Genova Est. Le settimane scelte per l’intervento, riporta ancora Autostrade, coincidono con il periodo di minor traffico dell’anno: circa il 15% in meno.