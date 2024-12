L’allerta meteo per neve diramata ieri da Arpal chiuderà come previsto, alle 15 di oggi, domenica 8 dicembre 2024.

L’aggiornamento delle previsioni effettuato in mattinata dagli esperti ha portato infatti a confermare la chiusura dell’allerta gialla per neve alle ore 15.00.

Nella notte si è imbiancato l’entroterra, soprattutto di centro-levante, con cumulate attorno alla decina di centimetri:

– 11 cm a Cuccarello, nel Comune di Sesta Godano

– 10 cm sul Monte Settepani e a Capanne di Marcarolo, al confine con il Piemonte

– 7 cm a Urbe e Amborzasco, nel comune di Santo Stefano d’Aveto

Per quanto riguarda le temperature, il valore più basso è stato registrato è di -4,9°C misurati a Poggio Fearza, nell’imperiese, seguita dai -4.7 a Pratomollo, -4.4 sul Monte Settepani, -4 ad Alpe Vobbia, -3.7 sul Monte Penello.

Raffiche di vento oltre i 100 km/h nell’entroterra e attorno ai 90 km/h lungo la costa.

Le precipitazioni dovrebbero continuare in particolare nel levante, dove avremo ancora neve per qualche ora soprattutto all’altezza dei valichi appenninici.

L’avviso odierno segnala infatti un flusso freddo-umido da nordest che favorisce deboli precipitazioni a carattere nevoso oltre 600-700 m su E orientale e interno C al confine emiliano, oltre 400 m su D e E occidentale; fenomeni in esaurimento in serata.

Venti rafficati da nord, nordest fino a burrasca su ABC, forti su E, con locali raffiche fino a 70-80 km/h.

Mare molto mosso per onda lunga da ovest-sudovest sul Levante. Condizioni di disagio fisiologico per freddo su AB specie nelle zone più esposte alla ventilazione.