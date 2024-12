Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della tarda mattinata di oggi, lunedì 9 dicembre, in via Doria nella zona di Principe, dove una camera di un albergo ha improvvisamente preso fuoco. E’ accaduto al primo piano dell’edificio.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti, che hanno visto le fiamme e una coltre di fumo uscire dalle finestre. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite. Al momento dello scoppio dell’incendio, infatti, la donna ospite della stanza era da poco uscita dalla struttura. Indagini in corso per risalire alle cause del rogo.