Sestri Levante (Genova) – La carcassa di un cucciolo di uno strano cetaceo si è arenata sulla spiaggia di Renà, a Riva Ponente, nel comune di Sestri Levante e nessuno va a rimuoverla. La segnalazione arriva dalla cittadina della riviera di levante dove, nei giorni scorsi, il forte vento e le onde, hanno spinto a riva il piccolo corpicino di quello che sembra un piccolo di balenottera, forse di capodoglio.

La carcassa è rimasta tra i sassi e quando i passanti l’hanno notata, per il piccolo animale non c’era già più nulla da fare.

Le segnalazioni, però, non hanno fatto intervenire, come si pensava, alcun ente pubblico per la rimozione e forse lo studio ed ora il timore è che possa andare in decomposizione con inquinamento “odoroso” della zona, proprio nel periodo delle vacanze natalizie quando molte seconde case si aprono per l’arrivo dei turisti.

Inoltre stupisce che le autorità veterinarie non siano ancor venute a prelevare campioni utili a capire cosa abbia causato la morte del piccolo che potrebbe essere stato ucciso da una malattia infettiva che sarebbe meglio studiare