Genova – Marassi in festa per Natale, domenica 15 dicembre, con via Monticelli addobbata a tema natalizio, la casa di Babbo Natale con i suoi elfi, tanta musica e i gadget per i bambini donati dai negozi del Civ Marassi nel Cuore.

Torna la festa di Natale nel cuore del quartiere della ValBisagno con oltre 60 banchi di creazioni e prodotti aperti dalle 10 alle 18.

Per i più piccoli sarà possibile imbucare la letterina per Babbo Natale o scriverla in compagnia degli Elfi e poi consegnarla direttamente al personaggio più amato del Natale.

Per consentire l’allestimento della festa via Monticelli diventerà pedonale dalle 7 del mattino. Un sacrificio inevitabile e purtroppo non “modificabile” per via del calendario sportivo che “domina” su ogni altro evento e impone date e orari.