Genova – E’ tornato a casa e sta bene il 34enne di Cornigliano scomparso da casa ieri mattina e che ha fatto scattare ricerche ed appelli.

Il giovane era partito da casa con la sua auto e non tornando all’orario previsto, i familiari hanno cercato di contattarlo senza però riuscirci.

E’ bastato un appello lanciato sui social per far scattare una catena di solidarietà che ha portato a segnalazioni, appelli rilanciati di pagina in pagina e molte dimostrazioni di affetto e vicinanza alla famiglia, comprensibilmente preoccupata.

Fortunatamente, però, i giovane è rientrato in serata e ora chiarirà tutto con i familiari.

Un altro post sui social ha diffuso la buona notizia accompagnata da moltissimi commenti di sollievo e di partecipazione alla gioia.

Nelle prossime ore, quasi certamente, sarà il giovane a fornire tutti gli elementi necessari a chiarire la situazione anche con le forze dell’ordine.