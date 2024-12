Genova – I residenti del quartiere genovese di Nervi questa mattina si sono svegliati con una brutta sorpresa: è stato ripristinato il senso unico lungo viale Franchini, nel tratto compreso tra piazza Pittaluga e la chiesa di San Siro.

Questa è solo una delle modifiche alla viabilità che hanno coinvolto la zona del levante genovese negli ultimi mesi.

Le segnalazioni sono arrivate tramite alcuni gruppi social, con diversi utenti che si lamentano di non aver ricevuto con sufficiente anticipo la notizia della decisione. Secondo alcuni commenti, infatti, questa mattina diversi scooteristi e automobilisti che sono soliti passare dalla zona hanno percorso la via contromano, ignari delle modifiche apportate. Fortunatamente, non si sono segnalati incidenti e ora dopo ora la voce si sta spargendo tra i cittadini.

Nel mirino dei residenti, oltre al mancato preavviso, vi è anche la decisione in sé: secondo molti di loro, rischia di aumentare notevolmente il traffico nella zona.