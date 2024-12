Genova – Non si placa il fenomeno dei furti nelle auto in sosta e ieri pomeriggio la polizia ha sorpreso un 41enne di origine ceca mentre stava armeggiando sulla portiera di una vettura parcheggiata in piazza della Raibetta, nel centro storico genovese.

L’uomo aveva già rotto il finestrino di una delle portiere e stava armeggiando per aprire la portiera, senza riuscirci. La scena non è passata inosservata e gi agenti lo hanno inseguito e fermato per poi denunciarlo.

Il fermato è stato trovato in possesso degli attrezzi di scasso e di una bomboletta di spray urticante.