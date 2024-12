Genova – E’ stata identificata e denunciata la donna di 40 anni ritenuta la responsabile dell’aggressione che si è verificata mercoledì 11 dicembre ai danni di un’autista di un autobus della linea 381.

E’ accaduto nel quartiere genovese di Marassi. La vicenda ha avuto inizio in via Monticelli dove, secondo quanto detto dalla 40enne, la donna alla guida del mezzo pubblico non le avrebbe permesso di attraversare la strada sulle strisce pedonali. A quel punto è scattato l’inseguimento, proseguito fino al capolinea del 381 dove l’autista è stata colpita con un pugno al volto.

A seguito dell’aggressione, la responsabile si è poi dileguata. La 40enne, però, è stata rintracciata dalle forze dell’ordine a seguito di un accurato lavoro di indagini: nei suoi confronti è scattata la denuncia.