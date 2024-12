Genova – Sono già ricoperte di scritte, adesivi e “incisioni” le nuovissime pensiline AMT installate da pochi giorni in via Moresco, tra San Fruttuoso e Marassi.

A denunciarlo i residenti della zona e chi utilizza i mezzi pubblici per gli spostamenti e certo non ha gradito la scelta dei soliti teppistelli di riempire di scritte e amenità le strutture appena installate e pagate a caro prezzo dalla collettività.

Lucide e splendenti solo poche settimane fa, le nuove pensiline sono già state utilizzate come lavagne e tavolozze e imbrattate con ogni genere di messaggio.

(foto da Facebook – Sei di Marassi se)