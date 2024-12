Genova – E’ scivolato in un dirupo per oltre 20 metri e fortunatamente un amico ha chiamato i soccorsi e lo ha trattenuto evitando un ulteriore caduta.

Momenti di paura e concitazione, questa mattina prima dell’alba quando una persona è caduta per cause ancora da ricostruire in una scarpata nella zona di Capenardo, nell’immediato entroterra genovese.

Intorno alle 5,30 è scattato l’allarme quando un amico della persona ha chiamato il 112 segnalando l’emergenza.

I vigili del fuoco sono accorsi trovando i due in fondo ad un dirupo e con l’amico che tratteneva disperatamente l’altro che rischiava di cadere ancora.

La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto i due con tecniche alpinistiche e li ha assicurati evitando altri danni.

Si è poi proceduto a recuperare il ferito che presentava ferite e traumi e a trasferirlo velocemente in ospedale per le cure necessarie.

In corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.