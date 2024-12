Genova – Nuova rivoluzione del traffico per il centro cittadino dove il Comune ha sospeso la Zona a Traffico Limitato (ZTL) tra via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma nei week end di shopping natalizio del 21 e 22 dicembre, del 4 e 5 gennaio e 11 e 12 gennaio. Misure che potrebbero evidenziare un ripensamento dell’intero progetto di pedonalizzazione del centro cittadino.

Il provvedimento segue le lamentele dei commercianti della zona che, conti alla mano, hanno dimostrato un calo delle vendite sino al 30% e temevano una debacle nel periodo dei saldi, sempre più importante nei magri bilanci del commercio genovese.

Esultano le associazioni di categoria, che sin dal principio hanno duramente criticato il provvedimento ed esultano i genovesi che non hanno gradito quasi nessuno dei provvedimenti “anti traffico” che non sono stati accompagnati da adeguati supporti logistico come il rafforzamento del trasporto pubblico o l’imposizione di tariffe meno esose nei tanti parcheggi “privati” presenti nel centro città.

La decisione di sospendere la ZTL potrebbe diventare definitiva qualora i risultati della sospensione evidenzino un’inversione di rotta anche sotto il profilo della riduzione del calo degli incassi dei negozianti.

Ripensamento anche per la pista ciclabile che doveva sorgere proprio in questi giorni in via XII ottobre e che invece tornerà ad ospitare il posteggio per moto e scooter dopo la “sollevazione” dei 200mila motociclisti e scooteristi che, usando le due ruote, portano Genova in cima alla graduatoria delle città più smart sotto questo profilo e riducono il traffico tradizionale viaggiando su due invece che su 4 ruote, ben più inquinanti e, soprattutto ben più ingombranti.