Genova – Restano molto gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della pensionata di 88 anni travolta ieri pomeriggio mentre attraversava la strada in via Piacenza, in Valbisagno.

La donna è stata colpita da una prima vettura che l’ha gettata a terra causando alcune gravi lesioni e poi è stata investita da un secondo veicolo che proveniva dalla direzione opposta.

Il traffico in via Piacenza è stato interrotto a lungo, in entrambe le direzioni, per consentire il soccorso della persona e i rilievi della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ancora una volta una persona che stava attraversando la strada è stata falciata da auto in punti molto pericolosi della viabilità cittadina ma dove si lamenta spesso la scarsa illuminazione e la presenza di segnaletica orizzontale quasi illeggibile.

Molte le proteste anche per la presenza di postazioni di controllo della velocità sul lato opposto del torrente Bisagno, mentre l’attenzione sul lato di via Piacenza è piuttosto limitato e le divise si vedono meno di frequente.