Genova – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata odierna, domenica 22 dicembre, nel quartiere genovese di Quezzi, nello specifico in via Motta, dove un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita. Il corpo è stato ritrovato nei pressi di un rio.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle ore 11:00 e sul posto sono giunti i soccorsi con i sanitari del 118, diverse vetture dei carabinieri e anche i vigili del fuoco.

Purtroppo, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non sono chiare le cause della morte e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi più probabile sarebbe quella del malore fatale, ma non si esclude anche l’ipotesi di una morte violenta.