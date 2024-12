Masone (Genova) – Si è purtroppo conclusa in tragedia, nell’ovadese, la ricerca di Franca Caruzzo, l’insegnante di scuola di Masone, 65 anni, scomparsa da casa lo scorso 15 dicembre.

Il corpo senza vita della donna è stato recuperato nel greto del torrente Orba, proprio nella zona di Ovada dove era stata segnalata per l’ultima volta.

Al momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso ma si pensa ad un gesto estremo-

Franca Caruzzo abitava nell’entroterra ligure, a Masone, e la sua scomparsa aveva sollevato subito molta apprensione perché l’insegnante, molto legata al suo gatto Romeo, lo aveva lasciato in casa e senza dare indicazioni a vicini e conoscenti come era solita fare se si allontanava per qualche giorno.

Subito sono scattate le ricerche e anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto si era occupata del caso facendo scoprire che una persona che conosceva bene la donna l’aveva vista nei pressi della stazione di Ovada, nelle ore successive alla scomparsa.

E’ proprio in quel territorio che si sono concentrate le ricerche negli ultimi giorni ed è sempre ad Ovada che la donna è stata ritrovata senza vita nella giornata di ieri, lunedì 23 dicembre, nei pressi del torrente Orba.

Nelle ore successive alla sua scomparsa erano state diverse le persone che tramite i social avevano lanciato degli appelli e condiviso le informazioni che potessero rivelarsi utili per riconoscere la 65enne.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e resta il dolore di parenti e amici per non aver potuto far nulla per evitare questo tragico finale.

