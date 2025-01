Genova – Ladri scatenati nelle abitazioni del levante genovese dove, probabilmente approfittando delle partenze per le vacanze, si registrano molti interventi delle forze dell’ordine per furti in appartamento.

I ladri sono entrati in azione nei quartieri di Nervi, Quarto, Quinto, Sant’Ilario e Apparizione e dopo aver silenziato le sirene di allarme con gli schiumogeni, hanno forzato porte e finestre per poi rubare quello che era possibile portare via facilmente.

In molti sono stati avvisati da amici e parenti dei furti e sono tornati prima del tempo dalle vacanze con la brutta sorpresa.