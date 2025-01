Genova – Migliorano, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e al Gaslini di Quarto, le condizioni della donna e dei suoi due figli aggrediti ieri sera da un cane di razza Amstaff nel loro appartamento.

I tre sono stati morsicati dal cane al termine di una furiosa lite che potrebbe aver confuso l’animale spingendolo a reazioni incontrollate e che potevano avere ben altre conseguenze.

Secondo le prime informazioni, infatti, nell’abitazione è scoppiata una lite per futili motivi e dopo alcuni minuti di “parole grosse” l’animale ha iniziato a manifestare segni di nervosismo crescente sino ad avventarsi sulle persone che facevano movimenti bruschi.

I tre hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine che sono intervenute anche con una ambulanza e con personale addetto a rendere inoffensivo il cane.

Le persone sono state trasferite in ospedale per le cure del caso e l’animale è stato trasferito al canile di Monte Contessa dove resterà sino alla decisione di un giudice.

La nuova aggressione di un cane di razza particolarmente “robusta” e potenzialmente pericolosa riapre la discussione sulla necessità di limitare il possesso di alcune razze ai soli proprietari che seguono un adeguato corso di formazione che, fondamentalmente, deve insegnare a gestire il cane e a saper riconoscere ed evitare comportamenti e situazioni potenzialmente rischiose.

Si ricorda inoltre che tutti i cani devono restare legati al guinzaglio quando escono di casa e non possono essere lasciati liberi per strada, nei parchi e nei luoghi pubblici laddove vi sia presenza di altre persone.

La violazione delle prescrizioni di Legge da luogo a sanzioni anche onerose e, in caso di danni a terzi, le assicurazioni possono opporsi ai risarcimenti.

(Foto di Archivio)