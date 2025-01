Genova – Ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata per cause ancora da accertare. E’ successo ieri sera, in via Cantore a Sampierdarena.

Il conducente della vettura si è ritrovato con l’auto che appoggiava sul tetto.

Gli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente e nonostante lo choc e qualche lieve ferita stanno bene.

I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno prima provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area e poi, grazie all’autogru, lo hanno rimesso sulle ruote per la successiva rimozione.

Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso la strada il treno necessario alle operazioni di soccorso.