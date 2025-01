Genova – E’ stata operata alla colonna vertebrale ma sta meglio la giovane di 34 anni, di origini albanesi, precipitata dal quarto piano di un appartamento di via Cantore , a Sampierdarena, poco dopo che la sorella di 32 si è lanciata ed è deceduta. A confermarlo la direzione sanitaria dell’ospedale San Martino dove la donna è stata trasferita in condizioni critiche nella mattinata di ieri.

La paziente è attualmente ricoverata presso la Rianimazione M3 del Monoblocco e stamani i medici le hanno tolto gli strumenti per la respirazione assistita ed è dunque tornata a respirare naturalmente.

La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia ricostruttiva alla colonna vertebrale ed ora sarà necessario attendere prima di poter appurare se riuscirà a camminare di nuovo o se, invece, la grave caduta le ha causato una lesione permanente.

Intanto proseguono le indagini sul probabile suicidio della sorella che ieri è morta cadendo dalla stessa finestra, pochi minuti prima.