Genova – La banda delle “spaccate” è appena stata smantellata ma ecco che a Sampierdarena si ripropone il fenomeno con un assalto ad una trattoria che ha visto il ricorso alla stessa tecnica.

L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno all’una in via Sampierdarena, nell’omonimo quartiere genovese.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti per una segnalazione di ladri in azione nei pressi di una trattoria e giunti sul postogli operatori hanno effettivamente constatato che il pannello di legno posto al di sotto della vetrata del ristorante era stato danneggiato e, all’interno, che il registratore di cassa ed il cassetto delle banconote erano aperti.

Il richiedente dell’intervento presente sul luogo, ha riferito di aver filmato col proprio cellulare l’autore della spaccata, permettendo così agli agenti di diramare via radio la sua descrizione.

Infatti poco dopo, è stato rintracciato un uomo corrispondente alle immagini del video che percorreva via Sampierdarena, trovandolo in possesso di diverse banconote che per numero e taglio erano identiche a quelle sottratte dalla cassa.

È stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura e denunciato.

Rimane comunque salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.