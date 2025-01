Genova – La Regione Liguria cerca un soggetto cui affidare la sicurezza e la fruibilità dell’Alta Via dei Monti liguri e dei suoi sentieri e finanzia lo Sportello della Montagna.

La giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Entroterra, Montagna ed Escursionismo, Alessandro Piana, ha approvato un’importante delibera volta a garantire la tutela e la valorizzazione dell’Alta Via dei Monti Liguri, un patrimonio naturalistico e paesaggistico di inestimabile valore.

“Continuiamo a investire risorse per la tutela del nostro paesaggio e degli escursionisti. L’Alta Via dei Monti Liguri rappresenta non solo un’opportunità unica per il turismo sostenibile, ma anche un simbolo dell’identità culturale e ambientale del nostro territorio – dichiara il vice presidente Alessandro Piana – È previsto l’avvio di una nuova procedura di selezione pubblica per individuare un’organizzazione del Terzo Settore iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che si occuperà di rendere sicura e fruibile la rete escursionista ligure. Gli interventi riguarderanno, in particolare: il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri e la gestione sinergica e coordinata delle associazioni locali attraverso lo “Sportello della Montagna,” con l’obiettivo di favorire una fruizione ecologicamente compatibile ed economicamente sostenibile dei sentieri. Grazie alla collaborazione con il Terzo Settore – continua Alessandro Piana – potremo garantire interventi mirati per preservare e valorizzare questa rete straordinaria, rendendola sempre più accessibile e sicura per cittadini e turisti. La crescente attenzione verso il turismo outdoor e le attività escursionistiche ci spinge a rafforzare gli strumenti di gestione e monitoraggio dei sentieri, puntando su interventi sostenibili e integrati. Solo così potremo continuare a valorizzare le aree interne, promuovere l’attrattività turistica e garantire il rispetto della biodiversità e dell’ambiente”.

L’intervento, finanziato con uno stanziamento complessivo di 40.000 euro previsto nel bilancio regionale 2025-2027, si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dalla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24. Il soggetto incaricato stipulerà una convenzione annuale rinnovabile.