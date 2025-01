Genova – Dovrebbe arrivare oggi, dal Tribunale di Genova, la decisione sull’eventuale rinvio a giudizio dei cinque medici indagati per la morte di Camilla Canepa, la giovane di 18 anni di Sestri Levante morta in seguito alla somministrazione di un vaccino anti covid durante la pandemia. La sua morte aveva fatto scattare importanti provvedimenti sulle tipologie di vaccino che potevano essere utilizzati per la somministrazione a donne in età fertile perché alcuni potevano scatenare, come nel caso in questione, gravi complicazioni.

Il giudice per l’udienza preliminare Carla Pastorini valuterà se – come è probabile – isi dovrà valutare la responsabilità dei medici soprattutto per le modalità con cui venne trattato il caso e per le omissioni nella documentazione medica che potrebbe aver causato una sequenza di eventi che ha portato al decesso della giovane.

I fatti risalgono al giugno 2021 quando Camilla Canepa arriva in ospedale con un forte mal di testa e con sintomi che non vengono subito valutati come gravi e viene rimandata a casa. La giovane ha ricevuto nei giorni precedenti una dose del vaccino Astrazeneca che ha evidenziato una possibilità di sviluppare reazioni avverse soprattutto nelle donne in età riproduttiva e che assumono alcuni farmaci.

Un successivo aggravamento fa scattare il ricovero all’ospedale San Martino dove un esame medico chiarisce che è stata colpita da una “vitt”, una forma rarissima di trombosi cerebrale in associazione con la carenza di piastrine nel sangue.

La ragazza muore dopo alcuni giorni e la famiglia denuncia l’episodio che fa scoprire una serie di presunti errori e negligenze da parte dei medici.

Secondo le indagini la ragazza si sarebbe potuta salvare se la Vitt fosse stata scoperta subito e se i medici avessero seguito i protocolli previsti per casi come quello avvenuto.

L’episodio della morte di Camilla Canepa ha fatto scattare modifiche nelle modalità di somministrazione di alcuni vaccini ma ha anche alimentato molta della propaganda No Vax su presunti effetti collaterali dei vaccini che non hanno trovato alcuna dimostrazione nei fatti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0