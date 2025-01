San Bartolomeo al Mare (IMperia) – Ancora un grave incidente sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia all’altezza dell’uscita di San Bartolomeo a mare. Per cause ancora da accertare un furgone ha perso il controllo, forse a causa delle forti raffiche di vento e si è schiantato contro il guard rail.

Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Conducente unpasseggero sono stati estratti dal veicolo ed affidati ai sanitari della Croce d’Oro di Cervo che li ha trasferiti in ospedale.

I vigili del fuoco hanno recuperato veicolo e la situazione è tornata alla normalità.

Non risultano effetti sulla percorribilità dell’autostrada.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0