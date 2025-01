Diano Marina (Imperia) – Torna il freddo intenso e tornano le tragedia da intossicazione da monossido di carbonio per guasti alle calderine o l’uso di stufette in ambienti chiusi. Questa volta la tragedia è avvenuta in una abitazione di via della Meloria a Diano Marina dove una famiglia è rimasta intossicata ed un uomo ha perso la vita, soffocato dai gas prodotti probabilmente da una stufetta.

L’allarme lanciato appena in tempo ha salvato la moglie che comunque è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale.

Intorno alle 3 della scorsa notte è scattata l’emergenza e sul posto sono intervenute le ambulanze e l’auto medica del 118. Per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare mentre la donna è stata intubata e trasferita d’urgenza in ospedale.

Anche uno dei soccorritori si è sentito male dopo essere entrato nell’appartamento ed è stato a sua volta soccorso con terapia d’ossigeno.

Iniziate le indagini sul decesso ma imputata è una stufetta che probabilmente è stata usata per riscaldare di più l’abitazione ma che ha prodotto il gas che lentamente ha soffocato chi si trovava nelle vicinanze.

Gi esperti consigliano di effettuare sempre una corretta manutenzione delle calderine e degli impianti di riscaldamento presenti negli appartamenti e di non usare stufette, carbonella o altri macchinari che producono combustione e che non abbiano una presa dell’aria esterna sia per il carico che lo scarico dei fumi.

