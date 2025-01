Genova – Fa discutere il licenziamento, deciso dall’emittente televisiva Telenord, del commentatore sportivo Pinuccio Brenzini, volto storico dello Sport genovese e noto tifoso rossoblu. La decisione, comunicata ieri da Telenord, fa seguito alle roventi polemiche per la pubblicazione di un video nel quale Brenzini, in viaggio sul treno dopo la consueta telecronaca, commenta la sconfitta della squadra del cuore ammettendo di provare un certo sollievo perché la Samp è stata sconfitta a sua volta e questo risultato la porta “più vicina” alla Serie C.

Le parole precise, espresse nel video sono state: “Siamo sul treno, un po’ incazzati perché abbiamo perso contro la Roma ma molto contenti perché la Sampdoria ha perso in casa col Cesena. La C è vicina!”.

Il video è stato rilanciato più volte sui social, sia da tifosi del Genoa che della Sampdoria ed ha sollevato una marea di commenti e di proteste giunte all’emittente Tv che, anche in ragione del fatto che non si tratta del primo episodio contestato, ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Pinuccio Brenzini.

Sotto il video incriminato e le scuse ufficiali



“A seguito del video di scherno pubblicato su Instagram – si legge sul sito di Telenord – nei confronti dell’U.C. Sampdoria e dei suoi tifosi, il gruppo editoriale Telenord srl comunica di avere interrotto il rapporto con Pinuccio Brenzini, collaboratore della redazione sportiva. Da sempre Telenord nei propri programmi, tutti condotti da giornalisti professionisti e/o pubblicisti iscritti all’Albo, favorisce il confronto delle opinioni, la polemica serrata, il dibattito acceso e a volte anche “fazioso”, tipica caratteristica di una città con due squadre dalla storia importante e seguite da un pubblico appassionato e civilmente rivale, ma sempre nel rispetto reciproco e soprattutto dell’etica professionale. Non a caso la nostra emittente è ricca di opinionisti che esprimono liberamente i loro pareri, spesso contrapposti e talvolta anche in deroga alla linea editoriale, ma senza mai venire meno all’osservanza delle regole del “gioco”.

Purtroppo non è la prima volta che Pinuccio Brenzini si mette nelle condizioni di doversi giustificare o di dover chiedere scusa per interventi e dichiarazioni personali rese al di fuori del contesto lavorativo ma pur sempre espresse da un volto rappresentativo di Telenord e di chi ci lavora ogni giorno, cercando di informare gli utenti a 360 gradi con correttezza e lealtà. In televisione, sul sito telenord.it, sulle pagine social i giornalisti e i collaboratori del nostro gruppo editoriale indossano una sola casacca, quella di Telenord, la cui rispettabilità non può essere lesa da comportamenti estranei ai principi sopra descritti”.

La decisione è stata presa dall’editore di Telenord Massimiliano Monti e avvallata dal neo direttore della Testata giornalistica dell’emittente Matteo Cantile e del direttore di Tgn calcio Maurizio Michieli.

Pinuccio Brenzini si era già scusato dichiarando che il video era stato girato per goliardia e per essere scambiato in modo privato con alcuni conoscenti di fede rossoblu e che non avrebbe dovuto essere pubblicato sui social come invece sembra sia avvenuto.

“Sono cose che non dovrebbero accadere – ha dichiarato Brenzini – ma purtroppo a volte accadono. Erano video privati, che circolavano tra amici. Ci stavamo prendendo in giro, come spesso accade, ma non era mia intenzione pubblicare su Instagram. Solo colpevole e profondamente dispiaciuto. Me ne scuso davvero con sincerità”.

(Foto da BuonCalcioatutti)

