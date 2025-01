Una nuova intensa perturbazione di origine atlantica sta è pronto a transitare sulla nostra regione con piogge intense, stress idrogeologico diffuso e condizioni meteo marine avverse.

Criticità possibili sul Levante regionale sul finire della giornata, Allerta Gialla per pioggia dalle 15 sul levante della Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Lunedì 27 Gennaio 2025

Dalle prime ore ore del mattino le precipitazioni tenderanno a interessare maggiormente i settori interni dell’Imperiese e le medio-alte valli del Savonese Orientale e del Genovesato centro-orientale, ove non si escludono fenomeni intensi e con possibili locali caratteristiche di semi-stazionarietà. Rovesci intermittenti sul resto della regione.

Il rinforzo da parte delle correnti in quota da Sud-Ovest tenderà nel pomeriggio a spostare la fenomenologia progressivamente sui settori Orientali. In questa fase (tra pomeriggio e tarda serata) sono attesi i fenomeni più intensi e stazionari con possibili criticità legate a fenomeni di dissesto idrogeologico e “ingrossamento” dei bacini medio-grandi del Levante regionale (Entella-Trebbia-Vara), complici le cumulate precipitative che potranno raggiungere e superare i 200-250 mm entro la fine della giornata. Piogge intense ma discontinue interesseranno invece i tratti costieri del Tigullio e dello Spezzino con fasi di pioggia intensa alternate a fasi di stanca. Esaurimento dei fenomeni sul Ponente in serata con residue piogge confinate all’entroterra Imperiese e al Savonese Orientale. Nottata fortemente perturbata sul Levante .

Venti forti dai quadranti meridionali su tutta la regione con rinforzi serali sul Mar Ligure e sui settori costieri del Levante. Raffiche diffusamente superiori ai 50-60 Km/h.

Mare molto mosso o agitato in mattinata. Agitato su tutti i settori a partire dal pomeriggio con onda lunga sul levante localmente superiore ai 3.5-4 MT.

Temperature in generale aumento, in particolare nei valori minimi con temperature prettamente Autunnali sul settore costiero del Centro-Levante.

Costa: Min: +9°C/+14°C – Max: +12°C/+16°C

Interno: Min: +1°C/+9°C – Max: +6°C/+13°C