Genova – Passeggeri dei treni in arrivo alla stazione di Sestri Ponente costretti ad attraversare i binari, a rischio della vita, a causa della chiusura dei sottopassi della stazione. Stupore e rabbia per i pendolari che ieri sera, dopo le 22, sono arrivati alla stazione ferroviaria di Sestri e che si sono resi subito conto che tutti i sottopassi diretti alle uscite erano sbarrati da saracinesche probabilmente chiuse per l’emergenza maltempo.

Nessuno è andato ad aprire le cancellate e nonostante grida e segnalazioni alle telecamere e al personale che avrebbe dovuto essere presente nella stazione, non si è visto nessuno.

Così, uno dopo l’altro, i viaggiatori sono stati costretti ad attraversare i binari mettendo a repentaglio la loro vita.

Condizioni inaccettabili che hanno scatenato un diluvio di proteste e probabilmente proseguiranno con denunce alla forze dell’ordine per quanto accaduto.

Uno dei due sottopassi andava effettivamente chiuso su disposizione del Comune ma l’altro avrebbe dovuto restare aperto ed invece era chiuso con il lucchetto.

Per “limitare il danno” l’ultimo treno della sera, quello di mezzanotte, è stato dirottato sul binario più vicino alla banchina dell’uscita.

