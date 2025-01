Genova – Partirà dai Musei di Strada Nuova la sperimentazione di Kultart: la App che rivoluziona l’esperienza museale che opera con una tecnologia avanzata basata su AI e reti 5G/6G.

Immergersi nell’arte, trasformando una visita al museo in un’esperienza interattiva e coinvolgente, capace di combinare apprendimento ed emozione: tutto questo è reso possibile da Kultart, un’app all’avanguardia che integra intelligenza artificiale (AI), connessioni ultraveloce 5G/6G e una progettazione tecnologica innovativa, rivoluzionando il settore museale.

Kultart: principali funzionalità per un’esperienza straordinaria

Grazie all’adozione di AI e connessioni 5G/6G, Kultart crea un’esperienza museale unica e personalizzabile attraverso:

● Percorsi su misura, sviluppati da algoritmi di machine learning che analizzano gusti e comportamenti per proporre itinerari adatti a ogni visitatore;

● Mappe interattive, che facilitano l’esplorazione delle collezioni grazie a percorsi intuitivi e dettagliati;

● Guide multimediali, che offrono contenuti audio, video e testuali per approfondire la conoscenza di ciascuna opera;

● Elementi di gamification, pensati per rendere la visita più divertente e immersiva;

● Accessibilità universale, con strumenti multilingua, conversione testo-voce e audioguide, superando barriere linguistiche e fisiche.

Kultart nei Musei di Strada Nuova a Genova

Questo progetto all’avanguardia è attualmente in fase di sperimentazione presso i rinomati Musei di Strada Nuova di Genova, situati nella splendida Via Garibaldi, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questa fase pilota permette di raccogliere dati essenziali per ottimizzare la app TMP-AI, migliorando ulteriormente l’esperienza offerta ai visitatori.

I Musei di Strada Nuova propongono un itinerario straordinario attraverso tre palazzi storici:

● Palazzo Rosso: un’elegante casa-museo del Seicento, decorata con affreschi e opere della famiglia Brignole-Sale;

● Palazzo Bianco: la principale galleria d’arte della Liguria, che ospita capolavori di artisti come Caravaggio, Guido Reni e Anton van Dyck;

● Palazzo Doria-Tursi: un tempo la più imponente residenza privata genovese, oggi sede municipale e custode del celebre violino “Cannone Guarnieri” di Nicolò Paganini.

Un progetto tecnologico per la valorizzazione culturale

Kultart nasce da un’idea di Presscomm Tech, in collaborazione con NoaCom, rete italiana di imprese di comunicazione. Questo progetto è stato selezionato nell’ambito della Call Tech Transfer, promossa dal Comune di Genova nel programma CTE Genova – Opificio Digitale per la Cultura. L’iniziativa mira a coinvolgere PMI innovative nello sviluppo di soluzioni tecnologiche sperimentali per promuovere il patrimonio culturale. Tra le tecnologie utilizzate figurano intelligenza artificiale (AI), blockchain, realtà aumentata e IoT, integrate con le reti avanzate 5G/6G.