La Spezia – Incidente mortale, nella notte, in viale Italia dove due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di La Spezia sono intervenuti in centro città per un incidente stradale nei pressi dell’incrocio tra Viale Italia e Via S. Cipriano.

Nello scontro, che ha interessato due autovetture sono rimaste convolte quattro persone, di cui tre ferite ed una deceduta.

La squadra VVF della sede centrale spezzina intervenuta celermente sul posto, dopo aver messo in sicurezza le autovetture, ha provveduto con l’ausilio di cesoie e divaricatori all’estricazione delle persone coinvolte, consegnandole successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Sul luogo del sinistro era presente il personale del 118 La Spezia Soccorso, il personale dei Carabinieri del Comando provinciale di La Spezia ed il personale della Guardia di Finanza di La Spezia.

