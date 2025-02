Genova – Dopo la giornata di allerta nivologica, terminata ieri sera alle 20:00, i mezzi e gli uomini della Città Metropolitana di Genova hanno continuato a lavorare per tutta la notte, garantendo lo sgombero della neve e la messa in sicurezza della viabilità nelle aree ancora interessate dalle nevicate.

Anche questa mattina, la neve continua a cadere a tratti in Valle Scrivia e ai Piani di Praglia, mentre al Passo del Faiallo, dove persistono neve e vento forte, la strada resta chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

In Valle Scrivia, a causa della caduta di alberi sulla carreggiata, si sono registrate temporanee chiusure a tratti sulla SP53 di Bastia e sulla SP8 di Vobbia che comunque risulta percorribile con le dovute cautele. Le squadre operative sono ancora sul posto per il ripristino completo.

Nel frattempo, le operazioni di sgombero neve sono proseguite tutta la notte anche in Val d’Aveto e Alta Val Graveglia, dove la neve ha continuato a cadere. Nevicate si registrano anche sulle strade provinciali interne del Levante, in particolare a partire da Torriglia e oltre gli 800 metri di quota. Situazioni impegnative si segnalano al Passo del Portello sulla SP21 di Neirone e al Valico di Rossi sulla SP20 di San Marco d’Urri, dove è presente galaverna.

Le immagini che vedete arrivano direttamente dalle squadre operative impegnate questa notte sul territorio.

⚠️ Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto nelle zone ancora interessate dal maltempo. Ricordiamo inoltre l’obbligo di catene o pneumatici invernali dove previsto.