Imperia – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun danno evidente anche ieri sera, nell’imperiese, per la seconda scossa di terremoto registrata ieri sera, alle 22,24 dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma (INGV).

La forte scossa ha raggiunto magnitudo 3.4 ed è stata avvertita distintamente nella Liguria di ponente, da Ventimiglia sino al Savonese.

L’epicentro si è verificato a 11 chilometri di profondità, alle coordinate 43.8615 (latitudine) e 7.3055 (longitudine).

Una prima scossa aveva fatto tremare i palazzi alle 18,45 ed anche in quel caso l’epicentro era a pochi chilometri dal confine con la Francia e la magnitudo anche maggiore, con gli strumenti dell’INGV che hanno registrato un 3.6.

La seconda scossa, più leggera, ha però sorpreso le persone in casa, al riposo e quindi la paura è stata maggiore e le chiamate preoccupate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco sono state numerose.

Fortunatamente i controlli fatti sino ad ora non hanno evidenziato danni gravi.