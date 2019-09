Genova – Mondo del giornalismo sportivo locale in lutto per la morte di Guido Martinelli, 68 anni, da decenni cronista di Sport e conduttore televisivo.

Martinelli si è sentito male durante un evento al Golf Club di Rapallo e probabilmente è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

La Redazione di LiguriaOggi.it è vicina ai familiari.